تصريحات جريئة لـ يسرا.. علاقتها بنجل صالح سليم.. انهيارها بعد رحيل والدتها .. وتفاصيل إصابتها بسرطان الدم

يسرا تكشف عن علاقتها بنجل صالح سليم.. فيديو

لحظة انهيار يسرا بالبكاء على الهواء

تروي تفاصيل إصابتها بسرطان فى الدم





كشفت الفنانة يسرا عن عديد من التفاصيل الفنية والشخصية وذلك خلال لقائها فى برنامج "دبى كروز" مع الفنانة ميساء مغربى وتحدثت عن أصعب الفترات التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد رحيل والدتها.





نرصد ابرز التصريحات الخاصة بالفنانة يسرا فى لقائها مع ميساء مغربى.





سرطان فى الدم :

كشفت الفنانة يسرا، عن الفترة التى عاشتها بعد إصابتها بسرطان فى الدم، والتى اتضح فى النهاية بعد إجراء التحليل والكشوف الطبية أنه كان اشتباه فقط فى إصابتها بالمرض اللعين.





وقالت يسرا خلال استضافتها فى برنامج "دبى كروز" للفنانة ميساء مغربى: "إننى عشت مرحلة صعبة فى حياتى وهى فترة شبح المرض بسرطان فى الدم.





وأضافت يسرا قائلة: "قررت فى هذه الفترة أن أعزل نفسى تماما ولا أتحدث مع أحد عن مرضى وكنت أحرص على عدم معرفة والدتى حتى تبين من التحاليل الطبية أن النتائج سلبية".





وأوضحت يسرا قائلة: "استفدت من هذه التجربة كثيرا وكنت خائفة جدا على والدتى وحاليا أخاف على زوجى من أن يتعرض إلى أى سوء فى حياتى".





بكاء :

انهارت الفنانة يسرا من البكاء الشديد عندما تذكرت والدتها التي وافتها المنية منذ فترة قصيرة حيث كانت تعتبرها كل شيء فى حياتها.





وقالت يسرا : أمى كانت أهم شيء فى حياتى وأتذكر آخر كلماتها لى "خلى بالك من نفسك" وشدت على يدي وكررت الجملة مرة أخرى.





وأضافت يسرا قائلة : كان ردى عليها أنا بخير وأتمنى أنك تكونى أيضا بخير فكان ردها بايمائة بوجهها فيما معناها خلاص قضى الأمر.





زوجها :

أكدت الفنانة يسرا أن علاقتها بزوجها رجل الأعمال خالد سليم نجل الراحل صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم، قائمة على الاحترام والتفاهم، وذلك خلال استضافتها فى برنامج "دبى كروز" مع الفنانة ميساء مغربى.





وقالت يسرا إن زوجها رجل الأعمال خالد سليم هو الوحيد الذى استطاع أن يتفهم طبيعة عملها وكان دائما داعما لها.





وأضافت يسرا: "دائما يقول لى إنتى أحلى حاجه فى حياتى وأنا كما أراه أجمل شيء فى حياتى وربنا ميحرمنيش منه".



