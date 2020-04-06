هاني الناظر يكشف الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة والجوانتي

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، أفضل طريقة للتخلص من الكمامة والقفاز بعد استخدامهما اليومي.





وكتب هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية التخلص من الكمامة والقفاز بطريقة امنة..





أولًا: نقوم بتطهيرهما جيدا بالكحول الايثيلي ٧٠٪؜ من الخارج ومن الداخل.





ثانيا: بعد التطهير نقوم بتقطيعهما قطعا صغيرة باستخدام مقص، وذلك حتى نضمن عدم إعادة استخدامهما مرة أخرى من قبل أي إنسان



