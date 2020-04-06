AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الفن يتحدى كورونا .. مهرجان فينيسيا السينمائي يقام في موعده

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:23 م
مهرجان فينيسيا السينمائي
مهرجان فينيسيا السينمائي
Advertisements
شروق ابراهيم
كشف القائمون على مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أن الدورة الجديدة في المهرجان ستقام في موعدها رغم تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في إيطاليا التي تسجل أعلى معدلات وفيات في العالم. 

وقال القائمون إن بعض فعاليات المهرجان الإيطالي السينمائي العريق ستقام عن طريق الإنترنت وليس جميعها. 

ومن المقرر انطلاق الدورة الـ 77 يوم 2 سبتمبر المقبل وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

وأعلن القائمون على مهرجان فينسيا السينمائي الدولي شهر يناير الماضي  ان النجمة العالمية كيت بلانشيت تتولى مهام رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

وعلقت كيت بلانشيت على اختيارها ، بحسب مجلة فارايتي :""كل عام أتطلع إلى الاختيار في فينيسيا ، وفي كل عام يكون الأمر مفاجئًا ومتميّزًا. فينيسيا هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية في العالم - احتفال بالوسيلة الملهمة بجميع أشكالها. إنه شرف وسرور أن أكون رئيس لجنة التحكيم لهذا العام. "

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وفاة نجم عالمي مصابا بفيروس كورونا

أهم الأخبار.. المالية: صرف مرتبات إبريل مبكرا.. وارتفاع مفاجيء في سعر الذهب

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

إنفلونزا الخنازير.. وباء جديد يضرب الصين

أيام معدودة.. رسالة مؤثرة من أطباء الحجر الصحي للمواطنين |شاهد

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر جارنر ونجلها بالكمامة أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.. صور

أقوى مشروب يرفع مناعة طفلك في أسبوع

فيروس كورونا يودي بحياة 13 شخصا خلال أسبوع في دار لرعاية المسنين