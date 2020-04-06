الفن يتحدى كورونا .. مهرجان فينيسيا السينمائي يقام في موعده

كشف القائمون على مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أن الدورة الجديدة في المهرجان ستقام في موعدها رغم تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في إيطاليا التي تسجل أعلى معدلات وفيات في العالم.





وقال القائمون إن بعض فعاليات المهرجان الإيطالي السينمائي العريق ستقام عن طريق الإنترنت وليس جميعها.





ومن المقرر انطلاق الدورة الـ 77 يوم 2 سبتمبر المقبل وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.





وأعلن القائمون على مهرجان فينسيا السينمائي الدولي شهر يناير الماضي ان النجمة العالمية كيت بلانشيت تتولى مهام رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.





وعلقت كيت بلانشيت على اختيارها ، بحسب مجلة فارايتي :""كل عام أتطلع إلى الاختيار في فينيسيا ، وفي كل عام يكون الأمر مفاجئًا ومتميّزًا. فينيسيا هو واحد من أكثر المهرجانات السينمائية في العالم - احتفال بالوسيلة الملهمة بجميع أشكالها. إنه شرف وسرور أن أكون رئيس لجنة التحكيم لهذا العام. "



