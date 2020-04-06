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جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تشكل مجموعة عمل لتوفير أجهزة التنفس الصناعي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أعلنت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة المهندس أحمد سمير العدل، تشكيل خلية عمل للتنسيق بين رجال الأعمال العاملين في مجالات الصناعة والمعادن وفي  مجال تصنيع المعدات الطبية والمعدات الدقيقة الإلكترونية.


وأوضحت أن المجموعة تهدف للاستفادة من توافر مواصفات تصنيع وبرمجة القياسات لأجهزة التنفس الصناعي، وذلك وفقًا لما أفصحت عنه أكبر شركة مصنعة لأجهزة التنفس الصناعي (ميد ترونيك) لدعم الدولة المصرية في إجراءاتها لمكافحة كورونا.


وأشار العدل إلى أن الصناعة هي عماد الاقتصاد الكلى الثابت والمستقبلي وأن مايجدونه من دعم متواصل من الدولة المصرية للصناعة والمصنعين يجعلهم دومًا حريصين على تقديم كافة السبل والتواصل المستمر في اتجاه المسؤولية المجتمعية.


واستعرض العدل المراحل والاجراءات التي سيتم العمل عليها، قائلًا: "إنها تتمثل في تجميع كافة الفنيات فيما يخص الإمكانيات المطلوبة للتصنيع والتواصل مع كيانات صناعية لديها القدرة على الإنتاج بالمواصفات الفنية المطلوبة والتواصل مع الشركة الايرلنديه لعرض ما لدينا من إمكانيات ووضع خطة البدء بالتصنيع بالتنسيق معهم والتنسيق مع أجهزة الدولة للتصنيع وإصدار التراخيص اللازمة.
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