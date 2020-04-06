جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تشكل مجموعة عمل لتوفير أجهزة التنفس الصناعي

أعلنت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة المهندس أحمد سمير العدل، تشكيل خلية عمل للتنسيق بين رجال الأعمال العاملين في مجالات الصناعة والمعادن وفي مجال تصنيع المعدات الطبية والمعدات الدقيقة الإلكترونية.









وأوضحت أن المجموعة تهدف للاستفادة من توافر مواصفات تصنيع وبرمجة القياسات لأجهزة التنفس الصناعي، وذلك وفقًا لما أفصحت عنه أكبر شركة مصنعة لأجهزة التنفس الصناعي (ميد ترونيك) لدعم الدولة المصرية في إجراءاتها لمكافحة كورونا.









وأشار العدل إلى أن الصناعة هي عماد الاقتصاد الكلى الثابت والمستقبلي وأن مايجدونه من دعم متواصل من الدولة المصرية للصناعة والمصنعين يجعلهم دومًا حريصين على تقديم كافة السبل والتواصل المستمر في اتجاه المسؤولية المجتمعية.







