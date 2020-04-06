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فن

حبسها في غرفته.. ممثل عجوز يغتصب طفلة عمرها 14 عامًا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:19 م
اغتصاب
اغتصاب
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سعيد فراج
كشف موقع Daily Beast، عن تفاصيل واقعة اغتصاب قام بها الممثل الأمريكي تيموثي هوتون - 59 سنة، كانت ضحيتها عارضة أزياء سابقة تُدعى سارة جونستون. 

وقالت سارة جونستون، إن جريمة الاغتصاب في حقها جاءت منذ أكثر من 30 عامًا، حينما كانت تبلغ من العمر 14 سنة وقتها، مشيرة إلى أن تفاصيل الواقعة جاءت عام 1984، حينما تمت دعوتها وفتاتين أخريين إلى فندق يقيم فيه «هوتون».

وأضافت سارة، أن الممثل الأمريكي المُغتصب، شاهدها وبدأ يقترب منها بعد أن تم تقديم المشروبات لها وللفتاتين، ليقوم «هوتون» بعدها بمداعبتها والاقتراب منها، لينتهي الأمر بينهما في غرفة نوم الممثل المغتصب. 

وأشارت عارضة الأزياء، أنها حاولت الهروب من الممثل المغتصب، لكنها لم تستطع مقاومته فسيطر عليها وأمطرها بقبلاته، وأوقعها ضحية الاغتصاب. 
تيموثي هوتون تيموثي هوتون
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