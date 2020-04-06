AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شركة إسرائيلية تخترع جهازا لتشخيص كورونا في 40 دقيقة .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أعلنت شركة AID GENOMICS الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها استطاعت تطوير جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، من شأنه أن يقصر وقت انتظار نتائج الفحص إلى 40 دقيقة فقط. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت إلى أن اختبار كورونا الجديد يأتي بحقيبة بداخلها كل ما يوجد في المعامل العادية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن النتائج يتم الوصول إليها بسهولة، وعن طريق تلك الحقيبة، يمكن للشخص الخاضع للفحص أن يعرف إذا كانت نتيجته سلبية أو إيجابية، حتى لو كان الفيروس لا يزال في مرحلة الحضانة.

في السياق ذاته، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن شركة BGI الصينية لتسلسل الجينيوم وشركة الـ DNA وعلم الوراثة الصينية، وشركة AID Genomics الإسرائيلية أعلنوا عن مشروع إقامة مختبر لإجراء 3000 فحص كورونا يوميًا لسكان قطاع غزة والضفة الغربية ، وسيتم إرسال وفد خلال الأيام القادمة بالمعدات اللازمة لذلك من الجهات المانحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا.. الصحة العالمية تتخذ قرارا جديدا

FBI يحقق في تجسس شركة إسرائيلية على حكومات وأفراد

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراء جديد من الصحة العالمية

إسرائيل تمنع ركاب طائرة كورية من الدخول إلى مطارها .. شاهد

إسرائيل تعلن عن إصابة مواطن ثان بـ كورونا

بعد إصابة 154 إسرائيليا.. كورونا يضرب جيش وسلطة الاحتلال

ترشيحاتنا

مصل مصري لعلاج كورونا.. خبيرة: إيطاليا والصين تستخدمان هذا الأسلوب

الموت يفجع جوارديولا بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

السفير الصيني بالقاهرة: مصر تنتصر في مواجهة فيروس كورونا

أشعل السوشيال ميديا.. كيف رسخ محمود طاهر مبدأ الأهلي فوق الجميع بالقول والفعل؟

هل يجوز الصلاة بعد الاغتسال بدون وضوء؟.. علي جمعة يجيب

وفاة فنانة شهيرة .. ونجلها يوضح حقيقة إصابتها بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر جارنر ونجلها بالكمامة أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.. صور

أقوى مشروب يرفع مناعة طفلك في أسبوع

فيروس كورونا يودي بحياة 13 شخصا خلال أسبوع في دار لرعاية المسنين