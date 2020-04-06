شركة إسرائيلية تخترع جهازا لتشخيص كورونا في 40 دقيقة .. فيديو

أعلنت شركة AID GENOMICS الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها استطاعت تطوير جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، من شأنه أن يقصر وقت انتظار نتائج الفحص إلى 40 دقيقة فقط. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.





وأشارت إلى أن اختبار كورونا الجديد يأتي بحقيبة بداخلها كل ما يوجد في المعامل العادية.





وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن النتائج يتم الوصول إليها بسهولة، وعن طريق تلك الحقيبة، يمكن للشخص الخاضع للفحص أن يعرف إذا كانت نتيجته سلبية أو إيجابية، حتى لو كان الفيروس لا يزال في مرحلة الحضانة.





في السياق ذاته، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن شركة BGI الصينية لتسلسل الجينيوم وشركة الـ DNA وعلم الوراثة الصينية، وشركة AID Genomics الإسرائيلية أعلنوا عن مشروع إقامة مختبر لإجراء 3000 فحص كورونا يوميًا لسكان قطاع غزة والضفة الغربية ، وسيتم إرسال وفد خلال الأيام القادمة بالمعدات اللازمة لذلك من الجهات المانحة.



