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أخبار البلد

فتح منفذ بيع الخدمة المدنية بـ الصحفيين طوال أيام الأسبوع

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

وضعت نقابة الصحفيين استعداداتها لتوفير الخدمات طوال الفترة الماضية للأعضاء،  كما وفرت الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا .


وقرر مجلس نقابة الصحفيين استمرار العمل بمنفذ بيع المنتجات الغذائية بمبنى النقابة التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وفق القواعد المقررة من الحكومة، مع استمرار فصل مدخله كليًا عن مدخل النقابة المغلق وفق قرار المجلس.


ويواصل منفذ المنتجات الغذائية توفير كافة المنتجات طوال شهر رمضان المعظم .


وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن  بقاء النقيب وأعضاء المجلس في حالة استعداد دائم على مدار الساعة لمتابعة شئون أعضاء النقابة في فترة حظر التحرك، المدعوين للتواصل معهم عند الحاجة عن طريق التليفون وكل وسائل الاتصال الإلكتروني المتاحة لهم.

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