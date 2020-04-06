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محافظات

للمرة الثانية.. تعقيم كنيسة مارجرجس في بورسعيد ..صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:56 م
تعقيم كنيسة مارجرجس
تعقيم كنيسة مارجرجس في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قامت محافظة بورسعيد، بحملة لتعقيم وتطهير كنيسة " مارجرجس " الكائنة بتقاطع شارعي محمد علي وكسري للمرة الثانية علي التوالي، وذلك بناء علي تعليمات المهندس أسامة رخا مستشار محافظة بورسعيد لعمليات التطهير والتعقيم.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، و متابعة اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظة بورسعيد، لتطهير وتعقيم كافة المؤسسات والمباني الحيوية في المحافظة ودور العبادة للتصدي والوقاية من إنتشار فيروس كورونا وكان في إستقبال رجال التطهير لتعقيم الكنيسة القمص شنودة فتحي كاهن كنيسة " مارجرجس ".

وقال القمص شنوده فتحي كاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد " نتوجه بالشكر لجميع رجال التعقيم والتطهير بالمحافظة ، لأنهم يقومون الآن بدور بطولي لحماية المواطنين وللتصدي لفيروس كورونا المستجد".

وتابع " تضمنت عملية تعقيم الكنيسة جميع أرجائها الداخلية والخارجية حيث تم تعقيم مدخل الكنيسة وبوابتها ، وطرقات الكنيسة من الداخل ، وأماكن إقامة الصلوات  ، ومكاتب الأباء الكهنة ، وغيرها".

وأشار القمص شنودة "  كنيسة مارجرجس  يقام بها في تلك الفترة الجنازات لمتوفين الأقباط وتكون الجنازات قاصرة علي عدد قليل من أهالي المتوفي ، لذلك أتوجه بالشكر لرجال التعقيم لتطهير الكنسية حماية لجميع المواطنين".

واختتم القمص شنودة فتحي كاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد قائلا " نحن جميعا نتكاتف مع الدولة للخروج من تلك المرحلة ، والتعقيم والتطهير من أهم الأساليب للتصدي لذلك الفيروس، وهو ما تتبعه محافظة بورسعيد بشكل دوري ومنظم  بجميع المؤسسات.

للمرة الثانية.. تعقيم كنيسة مارجرجس في بورسعيد ..صور
للمرة الثانية.. تعقيم كنيسة مارجرجس في بورسعيد ..صور
للمرة الثانية.. تعقيم كنيسة مارجرجس في بورسعيد ..صور
للمرة الثانية.. تعقيم كنيسة مارجرجس في بورسعيد ..صور
للمرة الثانية.. تعقيم كنيسة مارجرجس في بورسعيد ..صور
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