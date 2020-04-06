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أخبار العالم

المفتش العام للمخابرات الأمريكية السابق: ترامب أقالني بسبب نزاهتي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أدلى مايكل أتكينسون المفتش العام السابق للمخابرات الأمريكية، بأولى تصريحاته عقب إقالته من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب يتعلق بتحقيقات عزل ترامب التي جرت العام الماضي.

وقال أتكينسون إن ترامب أقاله من منصبه لأنه تصرف بشكل "نزيه" وذلك بطريقة تناوله  للشكوى التي أدت لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس العام الماضي.

وقال في بيان "يصعب عدم تصور أن فقد الرئيس لثقته بي ناجم عن أداء التزاماتي القانونية بإخلاص كمفتش عام مستقل ونزيه".

وأضاف أتكينسون أن  تقرير الشخص الذي أفشى أسرار المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موثوق به، وأن ترامب أساء استخدام منصبه عندما حاول التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.

وكان ترامب أرسل إلى الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة، رسالة مفادها أنه يعتزم إقالة أتكينسون خلال 30 يوما موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".
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