محافظ الدقهلية يتفقد الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أعمال الحملة المكبرة لرفع تجمعات القمامة في نطاق المنطقة المركزية والتي تضم حي شرق وغرب المنصورة وطلخا .





وفور وصول محافظ الدقهلية للموقع بحي غرب تفقد عمليات رفع ونقل القمامة، وأكد لرئيس الحي على توفير كافة المعدات والسيارات اللازمة لنقل تجمعات القمامة الموجودة بالمنطقة وغيرها من المناطق بنطاق المنطقة المركزية.





وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ في اتخاذ خطوات عملية لاقامة وتطوير موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب، موضحا أنه وقع أمس عقد بقيمة 240 مليون جنيه مع الهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة القائمة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما ولإقامة أحدث مصانع تدوير القمامة بالشرق الأوسط واليوم بدأ العمل.





وأوضح محافظ الدقهلية أن طاقة المصنع الاستيعابية الذي سيتم اقامته خلال ستة أشهر من اليوم تصل إلى 1200 طن يوميا ويخدم أكثر من سبعة مراكز بالمحافظة ل 3.5 مليون مواطن بالدقهلية.



