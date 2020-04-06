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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:57 م
الحملة المكبرة لرفع
الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أعمال الحملة المكبرة لرفع تجمعات القمامة في نطاق المنطقة المركزية والتي تضم حي شرق وغرب المنصورة وطلخا .

وفور وصول محافظ الدقهلية للموقع بحي غرب تفقد عمليات رفع ونقل القمامة، وأكد لرئيس الحي على توفير كافة المعدات والسيارات اللازمة لنقل تجمعات القمامة الموجودة بالمنطقة وغيرها من المناطق بنطاق المنطقة المركزية.

وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ في اتخاذ خطوات عملية لاقامة وتطوير موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب، موضحا أنه وقع أمس عقد بقيمة 240 مليون جنيه مع الهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة القائمة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما ولإقامة أحدث مصانع تدوير القمامة بالشرق الأوسط واليوم بدأ العمل.

وأوضح محافظ الدقهلية أن طاقة المصنع الاستيعابية الذي سيتم اقامته خلال ستة أشهر من اليوم تصل إلى 1200 طن يوميا ويخدم أكثر من سبعة مراكز بالمحافظة ل 3.5 مليون مواطن بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن البرنامج الزمني المحدد لرفع تجمعات القمامة بالموقع وإقامة المصنع لن يتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووجه الشكر لتعاونهم الفعال مع المحافظة ،وأوضح أننا نعمل على إقامة منظومة متكاملة للنظافة على مستوى المحافظة ليليق مستواها باهلنا.
محافظ الدقهلية يتفقد الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنصورة
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