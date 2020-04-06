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محافظات

حق الشعب.. إزالة تعديات على أراض أملاك الدولة في الغربية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:02 م
ازالة مخالفات بناء
ازالة مخالفات بناء
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احمد علي
تمكن مسؤولو مجلس مدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم من تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه بإزالة التعديات علي الأراضى الزراعيه والمباني المخالفه وأملاك الدوله وتنفيذ القانون علي المخألفين بكل حزم والتصدى لظاهرة التعدى علي الأراضي الزراعيه خلال الفتره الحاليه وازمة كورونا .

وقامت الوحده المحليه بشبرا نباص بازالة حالتين تعدى علي الأرض الزراعيه في المهد بقرية بوريج مساحة كل حاله 120م قواعد خرسانية في باطن الأرض واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه.

كما قامت الوحده المحليه بدماط بازالة التعدى علي الارض الزراعيه في المهد بقرية دماط حيث  تم ردم حفر استعدادا  لرمي قواعد خرسانيه واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف وأكد رئيس المركز انه  سوف يتم ازالة التعديات وتطبيق القانون علي المخالفين .

كما قام رئيس المركز بجوله ميدانبه علي اعمال النظافه بالمدينه والمركز للوقوف علي أعمال النظافه ورفع القمامه من الشوارع  والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكوميه .

كما تم صيانة الاناره العامه وإصلاح الكشافات المعطله بالمدينه و متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدينه والمركز وتم فض الأسواق الاسبوعيه بالقرى.
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