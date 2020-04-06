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فيديو جراف

فيديوجراف.. من يتولى مهام رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف

أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض فيروس "كوفيد-19" بعدما خالط أشخاصا مصابين وضع جونسون داخل الحجر الصحي.

                         

ظل بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يطل على البريطانيين من خلال فيديوهات بثتها وسائل الإعلام عن تمديد العزل المنزلي وطالب بالالتزام بالمنازل.


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أثارت الكثير من التساؤلات عن مصير المملكة المتحدة بعد تدهور حاله بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصحية وعدم استطاعته ممارسة مهام عمله الفترة المقبلة.


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ولمزيد من التفاصيل حول من يتولى مهام رئيس وزراء بريطانيا بعد تدهور حالة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصحية، تابعوا الفيديوجراف التالى.

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