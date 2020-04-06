محافظ أسوان: التنسيق مع رئيس الجامعة لزيادة راتب العمالة اليومية

اشتكت العمالة اليومية من مساعدى التمريض بمستشفى أسوان الجامعى للواء
أشرف عطية محافظ أسوان عن ضعف الراتب الشهرى المنصرف لهم ، مع عدم مساواتهم فى المعاملة
مع المثبتين .
وأكد المحافظ على أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
على زيادة الراتب الشهري للعمالة اليومية بداية من أول مايو القادم .
ويأتى ذلك من أجل تحسين مستوى الدخل والمعيشة لهؤلاء الشباب الذى يتطلع
لحياة كريمة .
وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام والانضباط في الوقت نفسه في أداء
الأعمال المنوطة بهم والتى تتعلق بأرواح المرضى وسلامتهم .
وأشار اللواء أشرف عطية بأن مستوى الأداء سيكون تحت التقييم المستمر والحرص
على إثبات الجدية للاستمرار فى عملهم من عدمه .
واقرأ أيضًا :
بعد وفاة حالة.. وقف العمل باستقبال مستشفى أسوان الجامعي للتعقيم