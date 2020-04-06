محافظ أسوان: التنسيق مع رئيس الجامعة لزيادة راتب العمالة اليومية

اشتكت العمالة اليومية من مساعدى التمريض بمستشفى أسوان الجامعى للواء أشرف عطية محافظ أسوان عن ضعف الراتب الشهرى المنصرف لهم ، مع عدم مساواتهم فى المعاملة مع المثبتين .

وأكد المحافظ على أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على زيادة الراتب الشهري للعمالة اليومية بداية من أول مايو القادم .

ويأتى ذلك من أجل تحسين مستوى الدخل والمعيشة لهؤلاء الشباب الذى يتطلع لحياة كريمة .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام والانضباط في الوقت نفسه في أداء الأعمال المنوطة بهم والتى تتعلق بأرواح المرضى وسلامتهم .

وأشار اللواء أشرف عطية بأن مستوى الأداء سيكون تحت التقييم المستمر والحرص على إثبات الجدية للاستمرار فى عملهم من عدمه .

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