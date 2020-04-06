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أستاذ فيروسات بيطرية: مصر لا يوجد بها إنفلونزا خنازير.. لم تكتشف أمصال للوقاية منها.. وصعب انتقاله من الصين لـ مصر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدى
أستاذ فيروسات بيطرية:
مصر حتى الآن لا يوجد بها انفلونزا خنازير 
من الصعب انتقال إنفلونزا الخنازير من الصين إلى مصر
لم يتم اكتشاف أمصال لأنفلونزا الخنازير

قال الدكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة ، إن مصر حتي الآن لا يوجد بها انفلونزا خنازير حيث لم تسجل الهيئة البيطرية أي حالة من إنفلونزا الخنازير حتى الآن .

وأضاف " عادل " في تصريحات لـ " صدى البلد" ، أنه من الصعب انتقال انفلونزا الخنازير من الصين إلى مصر خاصة بعد توقف الرحلات بيننا وبين الصين، مضيفا ان درجة الوفيات من انفلونزا الخنازير تكاد تكون منعدمة.

وأشار أستاذ الفيروسات، إلي أنه لم يتم اكتشاف أمصال لإنفلونزا الخنازير حتى الآن على الرغم من ظهورها بمصر والعالم من قبل.

وناشد جميع المواطنين بالحفاظ على النظافة الشخصية وغسيل الأيدي باستمرار وتقليل سياسة الاحتكاك بين المواطنين للحماية من الفيروسات أو الأمراض المنتشرة حاليا.

وكان كشف موقع dailystar عن مفاجأة جديدة بعد أن نشر تقريرا يؤكد ذعر الحكومة الصينية من وباء جديد بعد فيروس كورونا

وأكد التقرير الذي نشره موقع dailystar أن مقاطعة يونيانغ بالصين بها مزرعة خنازير تم اكتشاف حالات مصابة فيها بسلالة قاتلة من إنفلونزا الخنازير.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن إنفلونزا الخنازير يعتبر من أكثر الفيروسات خطورة، لكونه يتمتع بقدرة تغير سريع، هربا من تكوين مضادات له في الأجسام التي يستهدفها، حيث يقوم الفيروس بتحوير نفسه بشكل طفيف كل عامين إلى 3 أعوام، وعندما تبدأ الأجسام التي يستهدفها بتكوين مناعة نحوه، يتحور الفيروس ويتمكن من الصمود أمام الجهاز المناعي مسببا حدوث "جائحة" أو وباء يجتاح العالم كل عدة سنوات"
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