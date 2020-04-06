AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لحين انعقاد جمعية عمومية.. لجنة لتيسير أعمال نادى دمياط الرياضي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:09 م
منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
أصدرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال نادى دمياط الرياضى لحين انعقاد أقرب لجنة عمومية.

حيث تشكل اللجنة على النحو التالى: " احمد فكرى بدران   بمكتب المحافظ  رئيسًا و رشا زقزوق بإدارة العقود والمشتريات بالديوان العام    عضوًا
وإنتصار سعد  رئيس القضايا بالديوان العام عضوًا ونبيل حسن أحمد الباز مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة عضوًا وحمادة محمد أحمد مسعد ندا بإدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة عضوًا .

على أن تكون مهمة اللجنة تسيير أعمال نادى دمياط الرياضى لحين انعقاد أقرب لجنة عمومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية: قرار تعليق النشاط الرياضى صائب.. ولابد أن نشكر القيادة السياسية عليه

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| شوبير يرد على مرتضى منصور.. كواليس الصفقة المستحيلة في الأهلي.. فيفا يوصي بتخفيض أجور اللاعبين

فلكي: 24 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

الرقابة الإدارية: تحرير محاضر لـ 25 مخبزا امتنعت عن البيع للمواطنين

إبراهيم ودع أهله وقالهم سامحوني.. حكاية شاب انتحر بسبب تراكم الديون وإيجار الشقة

بسبب الوافدين.. فنان مصرى شهير يفتح النار على حياة الفهد .. وكويتى يرد بقوة

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة

جينيفر جارنر ونجلها بالكمامة أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.. صور

أقوى مشروب يرفع مناعة طفلك في أسبوع