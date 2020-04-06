لحين انعقاد جمعية عمومية.. لجنة لتيسير أعمال نادى دمياط الرياضي

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال نادى دمياط الرياضى لحين انعقاد أقرب لجنة عمومية.





حيث تشكل اللجنة على النحو التالى: " احمد فكرى بدران بمكتب المحافظ رئيسًا و رشا زقزوق بإدارة العقود والمشتريات بالديوان العام عضوًا

وإنتصار سعد رئيس القضايا بالديوان العام عضوًا ونبيل حسن أحمد الباز مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة عضوًا وحمادة محمد أحمد مسعد ندا بإدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة عضوًا .



