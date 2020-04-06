نسرين طافش تقلد رضوى الشربيني بطريقة كورونا.. شاهد





وظهرت نسرين طافش في تحدي جديد من خلال مشاركتها على موقع تيك توك بتقليد الاعلامية رضوى الشربيني"اوعى الكورونا تخليكي تعملي ان بلوك".









يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.





وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

شاركت الفنانة نسرين طافش نسرين طافش جمهورة بفيديو جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.