الغزولي يوضح شروط عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية نتيجة لجائحة كورونا

أكد الخبير القانوني إسلام الغزولي، المحامي يالتقض الشريك بمؤسسةIAG للمحاماة والإستشارات القانونية أنه في ظل التقدم الإقتصادي الذي توصلت إليه البشرية على مدار عمرها والذي اقتضى إبرام التعاقدات والاتفاقات لكل عملية يتطلبها مواكبة هذا التقدم مهما بلغ حجم هذا التعامل من صغر أو كبر.





وأضاف الغزولي في تصريحات صحفية بشأن الموقف القانوني حيال تنفيذ الإلتزامات التعاقدية ومدى تأثير جائحة كورونا "COVID-19 " عليها : خضعت تلك التعاقدات للعديد من المراحل والتطورات، وفي العقود الأخيرة كان الأشخاص في كافة أنحاء العالم قد استقروا على إدراج بند خاص بالظروف الطارئة والقوة القاهرة رغم كون تلك النظريات مهجور تطبيقها لعدم وجود الظروف التي تستدعي ذلك، فتطبيق أيًا منهما يتطلب شروطًا خاصة لتفعيلها ونفاذ آثرها.





وأشار إلى أن شروط إعمال نظرية الحوادث الطارئة قد حددها القانون المدني المصري وفقًا لنص المادة 147 في فقرتها الثانية بـ

1- أن يجد حادث استثنائي بعد إبرام العقد وقبل تنفيذ التزاماته (مثل الحروب والزلازل ....)؛

2- ألا يمكن توقع هذا الحادث الاستثنائي وألا يتمكن أحد من رده؛

3- أن يجعل هذا الحادث الاستثنائي تنفيذ المدين لالتزامه مرهقًا ولكنه ليس مستحيلًا.





ووفقًا للفقرة الثانية من نص المادة 147 السابق الإشارة إليها، فإنه يحق للقاضي – بناءً على طلب الطرفين – عند توافر تلك الشروط مجتمعة رد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول، فقد يقضي بإنقاص الإلتزام أو زيادة مقابلة أو وقف تنفيذه حتى زوال هذا الحادث الاستثنائي ويخضع ذلك لسلطة القاضي التقديرية لكل حالة علي حِدةً.





وتطرق إسلام الغزولي المحامي بالنقض لنظرية القوة القاهرة، والتي ذكرها المشرع المصري بصورة متفرقة في القانون المدني المصري و الإلمام بها وبشروط إعمالها فيجب الإلمام بالمواد أرقام (159 و 165 و 215 و 373) من القانون المشار إليه. ومفاد تلك المواد أنه عند إستحالة تنفيذ الإلتزامات محل التعاقد فإنه ينقضي ولا يصبح المدين مسئولًا عن تنفيذ تلك الالتزامات وذلك حيث توافر الشروط التالي بيانها: -





1- استحالة أداء المدين بالتزاماته محل التعاقد؛

2- استحالة توقع الحادث المفاجئ (القوة القاهرة)؛

3- استحالة دفع الحادث المفاجئ (القوة القاهرة).





جدير بالذكر إنه وإستثناءَ مما سبق بيانه، فقد أقر المشرع في المادة في الفقرة الأولى من المادة 217 من القانون المدني المصري بإجازة الإتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وقد أقرت محكمة النقض المصرية بصحة هذا الإتفاق بين أطراف التعاقد مادام لم ينطوي علي غش أو نشأ عن خطأ جسيم من جانب المدين.





وبتطبيق القواعد القانونية السابق بيانها القانونية والاقتصادية والآثار المترتبة على جائحة كورونا "COVID-19 "، فإننا نرى أنه لا يمكن تطبيق إحدى النظريتين بصورة صارمة على الوضع القائم وعلى كافة التعاقدات السابق إبرامها وإنما يتعين على القضاء البت في كل حالة علي حِدة للوقوف على مدى توفر شروط تطبيق وأعمال إحدى النظريتين وتحديد الحل القانوني الأمثل وتطبيقه.





وعليه فإننا نوصي بمراجعة بند الظروف الطارئة والقوة القاهرة بكل تعاقد على حدة وما إذا كان قد تم تنظيم تحمل مسئولية هذه الظروف الطارئة والقوة القاهرة أم تم ترك ذلك للقانون؟





وعند التحلي بالطابع الإنساني في مثل هذا الظروف التي يمر بها العالم، فإننا نرى أن الحل الأمثل يكمن في التفاوض مراعاة الطرف الدائن للطرف المدين في ظل الأزمة التي يشهدها العالم أجمع هو واجب إنساني علينا جميعًا. وعند تحلي كل فرد بشجاعة تطبيق واجبه الإنساني فإنه يساهم في الحفاظ على ما تبقى مما توصل إليه الإنسان من تطور وفق أنظمة قد استحدثها للحفاظ على نظام الحياة وبالأخص مساهمته في الحفاظ علي النظام الاقتصادي بما يحول دون انهياره التام.





كما يجب الأخذ في الإعتبار أن التوصل إلى حل ودي بين الأطراف المتعاقدة بعيدًا عن القضاء وإجراءات التقاضي المعقدة إلى حد ما هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لما ينطوي عليه من مراعاة للظروف الاقتصادية.



