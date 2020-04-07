فيديوجراف.. مفاجأة في مخزون مصر من اللحوم والسكر والزيوت والقمح





طمأنت وزاراتا التموين والزراعة المواطنين على وفرة مخزن السلع الغذائية التي تكفي لعدة اشهر ونشرت تقريرا بالأرقام عن كمية السلع وأنواعها التي تكفي المواطنين لفترة طويلة.





ونستعرض من خلال الفيديوجراف الآتي إحصائية السلع الغذائية بانواعها وفقا لما نشرته وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد وتقليل ساعات العمل في جميع مؤسسات الدولة ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس سادت حالة من القلق بين المواطنين حول كفاية مخزون السلع الغذائية الموجودة في مصر.