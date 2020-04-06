ماذا قال آخر طالب سعودي عن إيطاليا في زمن الكورونا؟.. شاهد

أكد طالب الدراسات العليا، عبدالله الغفيلي، آخر الطلاب السعوديين ‏العائدين من إيطاليا، أنه في بداية انتشار فيروس كورونا في ‏إيطاليا لم يأخذ الموضوع على محمل الجد، ولم يفكر في العودة، ‏خاصة أنه يدرس على نفقته الخاصة.‏





وروى الطالب لـقناة "الإخبارية" السعودية تفاصيل أصعب أيام عاشها في حياته، إذ ‏إنه بعد وصوله بأسبوع بدأ الحديث عن ظهور إصابات ب‏كورونا في إيطاليا، ثم ارتفعت الحالات إلى 10 آلاف إصابة بعد حوالي 3 أسابيع، وتم ‏إغلاق منطقة الشمال، ومنها مدينة ميلان التي يقطن فيها.‏





وأشار إلى أن الملحقية الثقافية بإيطاليا تواصلت مع في بادئ الأمر ‏للاطمئنان عليه، لكنه رفض العودة.



