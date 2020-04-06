AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة القاهرة: تعقيم معهدي السكر والكبد وإزالة أعمال بناء مخالفة بزهراء المعادي وحدائق القبة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:12 م
خالد عبد العال محافظ
خالد عبد العال محافظ القاهرة
Advertisements
أ ش أ
قامت محافظة القاهرة، اليوم/الاثنين/، تحت إشراف الدكتور مهران رئيس حي السيدة زينب، بتعقيم مستشفى أمراض باطنة ومعهد السكر ومعهد الكبد وجاري تطهير باقي المنشآت.

من جهة أخرى، شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على نوابه ورؤساء الأحياء بضرورة المراجعة المستمرة لأوضاع العقارات في نطاق كل حي واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف منها مع استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وفي هذا السياق، قام حي المعادي اليوم بحملة تمكن خلالها من وقف أعمال مخالفة بعقارين بشارع مكة زهراء المعادي، كما قام حي حدائق القبة بإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 22 شارع الصيرفي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحذر محافظ القاهرة كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
ر ح م ن/ م م ر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة العقارات والمبانى المخالفة بكفر الدوار في البحيرة

إزالة الإشغالات وغلق سنتر تعليمي في حملة مكبرة بمدينة نصر..صور

تحذير شديد اللهجة من محافظ القاهرة لمستغلي الأزمات

رئيس حي مدينة نصر يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات .. صور

المعادي وحدائق القبة.. محافظ القاهرة: وقف أعمال المبانى المخالفة

ترشيحاتنا

الجيش الأبيض ينهار .. وفاة 100 طبيب وممرض وإصابة 300 آخرين بـ فيروس كورونا في إيطاليا

إعلامية: مفاجأة ستحدث فى إيطاليا الأيام المقبلة بعد زيارة هالة زايد

البابا تواضروس يوجه رسالة للمسيحيين عن غلق الكنائس .. ماذا قال

وفاة نجم عالمي مصابا بفيروس كورونا

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

في ظل فيروس كورونا.. إسرائيل تكشف عن عملية البيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة

جينيفر جارنر ونجلها بالكمامة أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.. صور

أقوى مشروب يرفع مناعة طفلك في أسبوع