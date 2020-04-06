محافظة القاهرة: تعقيم معهدي السكر والكبد وإزالة أعمال بناء مخالفة بزهراء المعادي وحدائق القبة

قامت محافظة القاهرة، اليوم/الاثنين/، تحت إشراف الدكتور مهران رئيس حي السيدة زينب، بتعقيم مستشفى أمراض باطنة ومعهد السكر ومعهد الكبد وجاري تطهير باقي المنشآت.





من جهة أخرى، شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على نوابه ورؤساء الأحياء بضرورة المراجعة المستمرة لأوضاع العقارات في نطاق كل حي واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف منها مع استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).





وفي هذا السياق، قام حي المعادي اليوم بحملة تمكن خلالها من وقف أعمال مخالفة بعقارين بشارع مكة زهراء المعادي، كما قام حي حدائق القبة بإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 22 شارع الصيرفي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وحذر محافظ القاهرة كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

ر ح م ن/ م م ر