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محافظات

ضبط صيدلية تتاجر بالكمامات والقفازات بالمخالفة للقانون في الدقهلية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:46 م
السيد دايره وكيل
السيد دايره وكيل وزاره التموين بالدقهليه
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همت الحسينى
وجه السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية، في نطاق مركز ومدينة تمى الامديد وذلك فى اطار توجيهات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتكليف الدكتور ايمن مختار  محافظ الدقهلية.


وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير ٨ محاضر نقص وزن و ٢ محضر مواصفات و ٥ محاضر عدم اعلان و ٢ محضر تصرف في حصص تموينية و ٣ محضر غلق.


كما أسفرت الحملات ايضا عن ضبط ٢ محل مستلزمات طبية وعثر بهما على كحول مجهول المصدر وتمت مصادرة ٤٠ لتر كحول مجهول المصدر،  كما تم ضبط صيدلية تتاجر في الكمامات والقفازات الطبية بالمخالفة للقانون وتم ضبط ٣٥٠ قطعة.
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