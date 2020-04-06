ضبط صيدلية تتاجر بالكمامات والقفازات بالمخالفة للقانون في الدقهلية

وجه السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية، في نطاق مركز ومدينة تمى الامديد وذلك فى اطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتكليف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.









وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير ٨ محاضر نقص وزن و ٢ محضر مواصفات و ٥ محاضر عدم اعلان و ٢ محضر تصرف في حصص تموينية و ٣ محضر غلق.







