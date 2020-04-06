قنا تدفع بعربات صراف آلي "ATM"متحركة لمواجهة حدة الزحام

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه تم التنسيق مع إدارة بنك مصر لتسيير سيارات تحتوي على ماكينات صراف آلي"ATM" حتى يتمكن المواطنين من صرف المعاشات والرواتب الشهرية الخاصة بهم بعيدًا عن الزحام حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الداودي، بأن البنك أطلق ماكينات صرف آلي متحركة في الأماكن التي تشهد إقبال كبير من المواطنين لتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي الثابتة وخاصة مع بدء صرف الرواتب والمعاشات للحد من التجمعات وللحفاظ على سلامة العملاء والعاملين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تقرر الدفع بالعربة الصراف المتحرك غدًا الثلاثاء بمدينة الوقف وبعد غدًا الأربعاء بمدينة فرشوط ويوم الخميس بمدينة نجع حمادي.

وأضاف محافظ قنا، بأن تسيير السيارات يتم بتنسيق بين رؤساء المدن وإدارة البنك لاختيار أماكن الوقوف تلك السيارات.





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