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جامعة القاهرة تزف بشرى للمواطنين عن علاج فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:57 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة تفاصيل البروتوكول العلاجي الذي توصل له باحثين بجامعة القاهرة لاستخدامه مع المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه مشروع بحثي عن كل الجوانب الخاصة بفيروس كورونا وتوصل إلى أن الفيروس يمكن علاجه بعقارين أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس والآخر يحفز الجهاز المناعي المقاوم للفيروس

وأكد أن من توصل للمشروع فريق بحثي مشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار علم الدين إلى أن المشروع ليس نهائي وسيعرض على لجنة في وزارة الصحة مختصة بهذه الأمور وستحكم علىه ومدى إمكانية تطبيقه.

وأردف أنه تم إجراء الكشف على 1600 من العاملين في معهد الأورام ، مؤكدا أن المرضى المتواجدين يتلقون علاجهم بشكل كامل وسط اتباع للإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن العيادات الخارجية بمعهد الأورام تبدأ في استقبال الحالات الطارئة والحرجة بداية من غد الثلاثاء.
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