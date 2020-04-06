الصحة العالمية: الكمامات ليست حلا سحريا للوقاية من كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن الكمامات ليست "حل سحري" للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح تيدروس أدهانوم مدير المنظمة أن في حال ارتداء الكمامات يجب استخدامها بأمان وبشكل صحيح، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات حول كيفية ارتداء الأقنعة الواقية وخلعها والتخلص منها.





وأضاف "الواضح أن البحث محدود في هذا المجال"، مطالبا البلاد التي . نحن التي تفكر في استيراد الكمامات للسكان لدراسة فعاليتها.





وأكد أن الكمامات وجدها لا تستطيع وقف الوباء، قائلا إنه يجب أن تستمر البلدان في العثور على كل حالة مصابة عزلها ومعالجتها وتتبع كل اتصال.



