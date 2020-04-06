محمود جادو يكتب: كيفية التغلب على وسواس كورونا









يشهد العالم اليوم تحديًا صعبًا، تحت وطأة هجمة ڤيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي أصبح يهدد العالم أجمع بخطر الوباء، وفي مثل هذه الأحوال يتزايد خوفنا بشكل مرعب فنجدنا (نخاف من الإصابة، ونخاف من الا يقدر العالم على احتواء الوباء، ونخاف على احبائنا، ونخاف ألا نجد الرعاية الطبية اللازمة إذا لا قدر الله أصابنا الفيروس، ونخاف أن يتم عزلنا في بيوتنا فلا نجد الطعام والشراب .. الخ) فالخوف أصبح وكأنه غمامة سوداء اظلت فوق حياتنا، وتوشك يشلنا ويشل حركتنا ويقتلع قلوبنا من صدورنا من الخوف والذى قد يكون أخطر من كورونا نفسه.. فكيف يمكننا التعامل مع خوفنا المتزايد هذا يا ترى هذا ما سنتعرف عليه اليوم فى هذه المقالة.





أولا كيف تكتشف انك عندك وسواس كورونا؟

فى هذه الفترة الحرجة من الزمن هناك حالة من الهلع والذُعر يسيطر على العديد من الأشخاص؛ بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وتحول الأمر إلى هاجس "نفسي" عند البعض، نتيجة عدم الوعي الكافي بالفيروس وطبيعته.

ومع وجود حالات اكتئاب عديدة ناتجة عن الخوف من الإصابة بفيروس "كورونا" فكان من واجبى المهنى ان اخفف عن كاهل احبابي من ابناء الشعب المصرى العظيم واهدى اليهم " نصائح للتعامل مع القلق النفسي بسبب "كورونا".









ولكن كيف تكتشف أعراض القلق النفسي بسبب كورونا؟

اذا كنت تعانى من التالى فانت حتما للديك قلق نفسي بسسب كورونا

- إذا كنت تشعر بحالة من الغضب المستمر دون إبداء أسباب منطقية.

- إذا كنت تشعر بحالة الخوف والهلع في حالة الإصابة بنزلات البرد العادية او الإنفلونزا.

- إذا كنت تشعر بحالة من الشعور باليأس والإحباط.

- إذا كنت تشعر أعراض الانسحاب الاجتماعي أو العزلة الاجتماعية

- إذا كنت تشعر بحالة الأرق، وهو صعوبة النوم بسهولة ليلًا.

- إذا كنت تشعر بحالة من عدم القدرة على التركيز.

- إذا كنت تشعر بحالة من التفكير بشكل سلبي.

- إذا كنت تشعر بحالة من الحرص على الصحة بشكل هيستيري، وليس كوقاية واعية ضد الفيروسات.

- إذا كنت تشعر بحالة من الرعشة والخوف حين التحدث عن فيروس كورونا.

إذا كنت تعاني من هذه الاعراض فانت حتما مصاب بوسواس كورونا

إذا فما الحل يا خبير أنقذني ؟ ما تقلقش ماهو انا مش هسيبك برده

أولا لابد من تقوية الصحة النفسية عندك





خلونا نتفق أولا أن الصحة النفسية لها عامل أساسي ومهم لتقوية جهازك المناعي ومساعدة جسمك في التعامل مع الفيروسات المختلفة، حيث بدأت حالات من القلق لدى الكثير من البشر على مستوى العالم تتجاوز مرحلة الخوف الطبيعي من العدوى بالفيروس إلى مرحلة أخطر بكثير الا وهى الهلع ليتحول فيروس كورنا إلى وسواس لدى كثيرمن البشر على مستوى العالم ويؤثر على حالتهم النفسية، فالخوف الزائد من أهم المشاعر التي تتسبب في ارتباك الجسم بصورة غير طبيعية وتضعف مناعته الذاتية .





وزيرة الصحة دكتور هالة زايد ومن قبلها منظمة الصحة العالمية ، قالت في تصريحات لها إن الحالات التي تمتعت بحالة نفسية جيدة وتعرضت للعدوى بفيروس كورونا كانت استجابتها للعلاج تاتى أسرع بكثير من الآخرين اللذين للاسف سيطر عليهم الهلع الزائد وانعكس ذلك على حالتهم النفسية، مؤكدة على أن المعنويات الجيدة والصحة النفسية لهما تأثير كبير جدا على الشفاء من الفيروس فى حالة لا قدر تم الاصابة بالمرض . فهناك ضرورة ملحة على الحماية النفسية الذاتية ، والحفاظ على المعنويات حتى نتجنب زيادة احتمالية التعرض لفيروس كورونا ان شاء الله فانا اطالب اصدقائى وزملائى من الأخصائيين والمعالجين النفسيين ومدربي التنمية البشرية ان يقوموا بالتوعية بأهمية التعامل مع فيروس كورونا، وأهمية تقليل حالة الهلع التي تؤثر في النهاية على الجهاز المناعي للجسم.ومن هنا اتقدم بمبادرة #كلمهم_وطمنهم

فهذا واجب وطنى علينا اليوم لذلك، فمن الضروري التعامل مع فيروس كورونا بعيدا عن حالة الهلع الزائد التي تهدد حالتك النفسية وبالتالي تؤثر على جهازك المناعي وبالتالي تزيد من معدل الإصابة بالعدوى. ولكن لابد من التنبية على ان الخوف أمر طبيعي، والقلق من التعرض للإصابة أحد الأمور المنطقية للغاية في التعامل مع فيروس كورونا، ولكن من المهم أن نؤهل أنفسنا للتعامل مع هذا الفيروس حتى لا يصل إلى حد التهويل أو التهوين من الفيروس .





ويتسبب الخوف والقلق الذي يصل حد الوسواس في التأثير على الحالة النفسية وبالتالي صحة الجهاز المناعي، وهناك مجموعة من الأعراض النفسية التي قد تبدأ في الظهور ومن أهمها:

الإقبال المبالغ فيه للإطلاع على الأخبار والبحث عنها دون توقف.

تغيرات مزاجية سريعة.

الشعور بالإحباط والملل والوحدة.

في حالة إن كنت تعاني من مشكلات نفسية سابقة فستشعر بزيادة حدتها.

اضطرابات النوم

ضعف التركيز

إذا فكيف يمكن التغلب على القلق الزائد من فيروس كورونا؟ كما عرضت لك، وبحسب ما أكده المتخصصون فإن الحالة النفسية السيئة لها تأثيراتها السلبية على جهازك المناعي، وهو ما يمكن أن يزيد من نسب التعرض للعدوى بفيروس كورونا، لذلك فمن الضروري محاولة السيطرة على حالتك النفسية قدر الإمكان تجنبًا للآثار السلبية التي يمكن أن تسببها لك وأهمها زيادة نسبة انتقال العدوى بفيروس كورونا.





أنا سامع واحد فيكم دلوقتى بيقول طيب قولى نصائح تخلينى أقوى من صحتى النفسية ومناعتي الذاتية بدل كل الكلام ده هقولك مش انا قولتلك متستعجلش هقولك دلوقتى على أهم خطوات حماية الذات نفسيًا وذهنيًا من فيروس كورونا.

أولا : لا للسوشيال ميديا: ابتعد عن قراءة منشورات البعض على الفيس بوك أو تويتر أو يوتيوب وخاصة إذا كانت من جهة غير رسمية ، لانها من أكثر الأسباب فى حالة الخوف والذعر الموجود حاليا بالإضافة إلى كم الشائعات الهائل الذى نسمعه ونراه كل يوم

• ثانيا : لا تسأل جوجل!