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أخبار البلد

روتاري مصر يدعم المستشفيات والصيادلة بأجهزة تنفس ومستلزمات طبية وقائية ومطهرات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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أماني نوار

ساهم نادي روتاري اسكندرية صن رايز، برئاسة علياء خيرت تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، بتقديم مبلغ مالي للصيادلة العاملين في المستشفيات الحكومية والقائمين بالإشراف على المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك لشراء مطهرات وجوانتيات وماسكات، بغرض مساندة الدولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.


كما تبرع نادي روتاري هليوبوليس الشروق برئاسة عادل زكي بأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمتها 339.500 جنيه لمستشفى حميات قنا. وتضمن التبرع، المساهمة في إنشاء وحدة العناية المركزة من خلال توفير جهاز تنفسي صناعي مع تدريب فريق العناية المركزة على استخدامه، و 2 جهاز تكييف بقوة 5 حصان و 800 اوفرول احادي الاستخدام و2000 اوفر شوز احادي الاستخدام، و 10 آلاف جوانتي و350 ماسك N95 و 100 face shields .


وقالت رئيس لجنة المشروعات بنادي روتاري إسكندرية مارين ، إن نادى اسكندرية مارين برئاسة المهندسة مها كمال، تبرع لمستشفي الحميات بجهازي تنفس صناعي بتكلفة نصف مليون جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم المواد الغذائية لـ 100 أسرة، لافتة إلى متابعة ورصد احتياجات 350 أسرة متضررة في إطار العمالة اليومية.


من جانبه، أكد الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، ان الظروف الراهنة تستوجب تضافر جهود الدولة و منظمات المجتمع المدني لتجاوز الأزمة، مشيرًا إلى ان الحكومة المصرية أدارت ملف الأزمة باحترافية كبيرة، ما يشير إلى تطور و طفرة غير مسبوقة في ملف إدارة الأزمات.


وأضاف "والي" في بيان صادر عنه، أن توجيهات القيادة السياسية وإدارتها للمنظومة الصحية هي التي حدت من انتشار الفيروس، كما أنها وضعت في أولوياتها صحة المواطن المصري، مطالبًا منظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الصحية لمساعدتها في القيام بدورها من خلال العديد من الفعاليات التوعوية، والفاعلة لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد ـ19).

 

وأشار محافظ المنطقة الروتارية إلى أن تلك الجهود تأتي في سياق حرص الروتاري على تقديم الدعم لمؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

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