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أخبار البلد

بالوثائق والأدلة .. تقرير يفضح أردوغان وعائلته ويكشف سر علاقتهم بالجماعات الإرهابية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب بالفيديو عن إمبراطورية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتي تم تشكيلها من خلال الاستيلاء على ممتلكات الدول التي تحتلها تركيا، وتدعم فيها جماعات الإرهاب من أجل توسيع نفوذ الديكتاتور التركى في المنطقة، من خلال ترهيب الأسلحة وتمويل الإرهاب.


وأوضح التقرير، أن عائلة أردوغان متورطة في دعم للجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم بلال نجل الرئيس التركي، والذي يتواصل بشكل مستمر مع الجماعات الإرهابية، لشراء النفط منهم بأسعار بخس من أجل التجارة بها، إضافة إلى أن هناك علاقات قوية تربط بين نجل أردوغان وبين الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابي، وذلك حسبما ورد في تقارير دولية وكشفت ذلك بالوثائق.

 

وأضاف التقرير أن نجلة أردوغان، افتتحت منذ فترة مستشفى عسكري في جنوب تركيا، تساعد في علاج عناصر التنظيمات المسلحة الإرهابية، إضافة إلى عملها في المنظمات الخيرية التي تقدم دعم كامل للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

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