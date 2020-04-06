بعد شائعة وفاته.. رئيس جامعة المنصورة: يريدون زعزعة الأمن ولكننا ماضون في تقدمنا

صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن ما تم تداوله أمس بعد محاولة هكر لسرقة حساب أحد أعضاء هيئة التدريس يهدف إلى البلبلة وإثارة الرأى العام لإيجاد حالة من التخبط والخوف وتعطيل العمل داخل الجامعة بعد تحقيق من النجاحات فى العديد من الملفات من الملف التعليمى ونجاح المنصة التعليمية ونقل المحاضرات اون لاين لجميع طلاب الكليات النظرية والعملية وكذلك النجاح فى القطاع الطبى

جزء من الشائعات التى تواجهها الدولة المصرية ففى أزمة كورونا نشرت المئات والآلاف من الشائعات وتقوم الدولة بنفسها وتصحيح المعلومات الخاطئة".





وأضاف فى تصريح خاص "لصدى البلد "أن إدارة الجامعة على وعى كامل للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتحديات التي تتزامن مع هذه الظروف التى تمر بها البلاد ورغم كل الظروف والتحديات يعمل الجميع وبمختلف الإدارات وعلى كافة المستويات بالعلم والبحث العلمى على تخطى هذه الازمة بأمان وتقديم حلول ابتكارية وغير تقليدية للعبور من هذه الازمة بأمان بإذن الله ".





وأضاف أيضا " هناك مسئولية تقع على عاتق من يقوم بنقل هذه المعلومات ويساهم بدون وعى فى نشر هذه الشائعات ويجب أن يكون هناك وعي كامل من كل فرد عن مسئولية نقل أو نشر معلومات من شأنها إحداث بلبلة للرأي العام ".



