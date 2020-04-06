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برلمان

مطالب برلمانية بزيادة بدل أعضاء التمريض

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2،25 مليار جنيه، إضافةً إلى إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية؛ تعكس مدى إدراكه بدور الأطباء البطولي والشجاع وخاصة في الآونة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. 


وأضافت شادية، في بيان، أن قرار الرئيس يعد حافزا للعاملين في القطاع الطبي ماديًا ومعنويًا وإيمانًا من الدولة تجاه دورهم الوطني بالمحافظة على سلامة المصريين من الأوبئة، مُؤكدة أن المصريين الوطنيين الشرفاء لقبوا الأطباء بـ"الجيش الأبيض" نظرًا لما يرونه من مجهودات جبارة في التعامل مع ملف انتشار كورونا باعتبارهم خط الدفاع الأول في مجابهته. 


كما طالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة بدل أعضاء التمريض، مُعتبرة أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابي للغاية أيضًا على أداء المنظومة الطبية في مصر، عوضًا لحقوق التمريض التي كانت مُهدرة منذ عقود سابقة.
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