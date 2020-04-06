من جديد.. محمد رمضان يستفز الجماهير ويستعرض إحدى سياراته.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة أثار بها غضب متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









#رمضان2020 وظهر رمضان وهو يقف على إحدى سياراته، وعلق على الصورة "يومكم بلون قلوبكم من دلوقتي ببشركم بمسلسل يليق بالجمهور الكبير 💣📺☝🏽🔥 #البرنس #ثقة_في_الله_نجاح ".









كان محمد رمضان طرح أغنية "برنس من يومك" عبر قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس".









مسلسل البرنس، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبي.



