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اقتصاد

السعودية تقرر صرف 3000 ريال لعمال «الدليفري» بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:39 م
خدمة توصيل الطلبات
خدمة توصيل الطلبات في السعودية
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وكالات
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف"، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها "العمل الحر"، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا".

وأوضح الصندوق، أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" يقدم دعمًا ماليًا لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين ميلاديين، وسيبدأ إطلاق البرنامج، وإتاحته للاستفادة منه ابتداءً من اليوم (الاثنين) الموافق 6 /4 /2020.

وبيَّن "هدف" أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألاّ يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويُمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر freelance.sa ، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار "سجل معنا في توصيل الطلبات"، ثم "إنشاء حساب"، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط "توصيل الطلبات"، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات طلب الدعم من خلال نفس البوابة.
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