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حوادث

نادي القضاة ينفي إصابة وكيل نيابة بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:36 م
نادى القضاة
نادى القضاة
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جودت عيد وعمرو خليفة
أكد  المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، أن غرفة العمليات التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن  لم تتلق  أية إخطارات بإصابة أحد من القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد. 

ونفي  أنه بشأن ما  يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بوجود إصابة لأحد  وكلاء النائب العام ،مؤكدا عدم صحة هذه الشائعات المضللة  

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة يطالب  كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر  بها البلاد وعدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر  الأكاذيب للإثارة والبلبلة  وزعزعة  الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية  والتثبت من  الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.

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