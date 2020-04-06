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أخبار البلد

المزارعون في الهند يلقون اللبن في المصارف بسبب كورونا.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:30 م
مزرعة ألبان
مزرعة ألبان
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محمد وديع
تسبب فيروس كورونا في تراجع عدد من الأنشطة الاقتصادية ، بما في ذلك مزارع الألبان وعلى الرغم من أن الأسعار المنخفضة والطلب المرتفع يتسببان في نفاد الحليب من على الرفوف في متاجر البقالة ، فقد تسبب الوباء في إغلاق سلاسل المطاعم والفنادق والمدارس المشتري الأول لمنتجات الألبان ، مما دفع بعض المزارعين إلى التخلص من آلاف الجالونات من الحليب في المجاري والمصارف والأنهار.

المطاعم والشركات الغذائية والمدارس المستهلك الأكبر لجزء كبير من  الألبان. ومع إغلاقها في المستقبل المنظور ، اضطر المزارعون إلى البيع  بالتجزئة فقط لبيع حليبهم وإلقاء الحليب الزائد في الهند.

وتشير توقعات الأسعار إلى أن أسعار الحليب ستنخفض كثيرًا في الشهرين المقبلين ، إلا أنه على عكس النشاطات الاقتصادية الأخرى ، تتعامل مزارع الألبان مع مبدأ أنه لا يمكن إيقاف الإنتاج لأن الأبقار تحتاج إلى رعاية وإطعام يوميًا.

وأي مصنع يعرف أنه ليس عليه إنتاج شيء ما ، يمكنه إغلاق خط الإنتاج مؤقتًا ، وتسريح موظفيه ، بالنسبة لإنتاج الألبان ، لا يزال يتعين على المنتجين إطعام هذه الأبقار كل يوم وما زال يتعين عليهم أن يحلبوا الأبقار كل يوم سواء تم شراء هذا المنتج وبيعه أم لا إضافة
إضافة إلى أكبر التكاليف وهي الأعلاف والعمالة.

وقال أحد المزارعين لجريدة "هندو نيوز" إننا "كمزارعين نبيع منتجات الألبان ، نشعر بالتوتر لأنه ، على المدى القصير ، ما زلنا نعيش يومًا بعد يوم مع العلم أننا يجب أن نعتني بهذه الأبقار ولكن ستكون هناك مزارع  ليست قادرة على الاستمرار."

وقام بعض المزارعين من قرية بالابافي  بالقرب من شيكودي في منطقة بيلاجافي في الهند بإلقاء حوالي 1500 لتر من الحليب في قناة الصرف الزراعي حيث لم يكن لديهم طريقة لبيعها أثناء حظر COVID-19. وقاموا بتفريغ حوالي 50 وعاء حليب في قناة غاتابرابها اليسرى ، وقد تم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
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