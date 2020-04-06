ظهور سيدتين جديدتين.. تفاصيل جديدة فى عصابة خطف الأطفال بالسعودية

كشفت السعودية ، اليوم معلومات جديدة عن قضية خاطفة الأطفال ”مريم“، التي تشغل الرأي العام في المملكة، حيث تأكد من خلال ربط خيوط القضية ببعضها في التحقيقات التي تُجرى مع المتهمة ظهور سيدتين جديدتين في القضية.





وحسب ما أورده حساب ”الصقور“ السعودي الذي يتابع القضية أولا بأول على موقع ”تويتر“ إن ”هناك عمليات خطف كانت مدروسة قبل الخطف وهناك تحديد لطلب حسب الشكل وتحديد الضحية ومعرفة طريقة الخطف وبعدها يتم تنفيذ الخطف“.





ونوّه الحساب إلى أن: ”الجهات الرسمية تربط الخيوط ببعضها وتوصلت لسيدتين من الجنسية المغربية تمتهنان السحر“.





وأضاف في تغريدة أخرى قائلا، إن النيابة العامة ستصدر بيانا به تفاصيل التحقيقات فكتب: ”لا تنصدموا من تفاصيل قضية #خاطفة_الدمام فقصتها بدأت من سنوات طويلة ورجال الأمن لم يستهينوا بالقضية وسيتم كشف رؤوس العصابة وأفراد العصابة في كل المواقع ببيان #النيابة_العامة“.



