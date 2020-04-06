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مرأة

الأنتخة في البيت محتاجة كنبة .. 10 تصميمات لـ أرائك مريحة وعصرية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:09 م
الانتخة في البيت
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعص
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اسماء محمد
يفرض علينا الظرف الحالى قضاء وقت كبير داخل المنزل، مما يجعلنا نميل للشعور بالهدوء والراحة، ومن أشهر قطع الأثاث المخصصة لهذا الغرض هى الأرائك أو كما يطلق عليها "الكنبة".

وتوجد الكنبة أو الأريكة عادة في غرفة المعيشة، حيث يلتف أفراد الأسرة عليها لمشاهدة التلفاز وأحيانا ينفرد بها أحدهم ليتمدد عليها وهو مستلقي على جانبه مستعينا بغطاء بسيط يضعه فوقه إذا ذهب في النوم.

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وذكر موقع " elledecor" أن هناك تصميمات عديدة للكنبة تساعد في الشعور بالراحة وفي نفس الوقت تعطي لمسة جمالية على غرفة المعيشة تتناسب مع ديكور الغرفة وذوق الأشخاص.

ونعرض لكم فيما يلي 10 تصميمات عصرية لـ الأرائك المريحة تناسب جميع الأذواق.

الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية الانتخة في البيت محتاجة كنبة.. 10 تصميمات لـ ارائك مريحة وعصرية
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