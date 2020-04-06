بسبب دعم أبو العينين .. أحمد موسى: موقع وقناة صدى البلد رقم واحد في مصر والعالم العربي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين دائم التبرع لصندوق تحيا مصر ولكنه يرفض دائما الإفصاح عن المبالغ التي تبرع بها؛ موضحا أنه دائما يقف مع الدولة المصرية والمصريين.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: أن أبوالعينين تعرض للتهديد قبل ذلك ولكنه استمر في دعم موقع وقناة صدى البلد حتى أصبحوا رقم واحد في مصر.





وأكد موسى، أن فضائية وموقع صدى البلد رقم واحد بفارق كبير في المشاهدات عن أي قناة أخري في مصر والعالم العربي.





وأوضح موسى، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، لا يملك أموال خارج مصر وكل أمواله بالداخل؛ مشيدا بمواقفه فى الحفاظ على 25 ألف عامل في مجموعة كليوباترا بكافة فروعها؛ وتم صرف رواتبهم كاملة دون اي نقصان.





وأضاف « أثرياء العالم خفضوا مرتبات العاملين، لكن محمد أبو العنين قال لأ، دول رجالة ووصلوا اسم كليوباترا وشبكة صدى البلد إلى مكانة عالية في المنطقة، احنا بكل قوة رقم واحد، صدى البلد رقم واحد».





وتابع موسى: « اتقدم للسيد محمد أبو العنين نيبة عن 25 ألف عامل بالشكر الجزيل لإصراره على صرف الراتب كامل في ظل الأزمة الراهنة التي تواجه العالم».