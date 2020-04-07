لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب المواطنين بالالتزام: حتى لا نصبح مثل إيطاليا وأمريكا

قال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن مصر لازالت في المنطقة الآمنة ولم تصل للمرحلة الخطرة بعد، حيث أن عدد الإصابات والوفيات الحالي لا يعني شيئا مقارنة بالدول الأخرى التي تصل ضحايا فيروس كورونا بها إلى الآلآف كل يوم كما يحدث في إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.





وأكد طعيمة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه على الرغم من ذلك لا يجب التهاون أو الاستهتار فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من كورونا، محذرا من خطورة إهمال هذه الإجراءات من قبل المواطنين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعداد الإصابة والانتشار السريع للفيروس.



