100 طبيب يفوزون بقرض 50 ألف جنيه من النقابة

أجريت اليوم الاثنين بدار الحكمة، القرعة العلنية لاختيار 100 طبيب للاستفادة من" قرض الطبيب" والذى سبق وأن أعلنت عنه النقابة العامة للاطباء.









وتم اختيار 100 طبيب اساسى و100 طبيب آخرين كاحتياطى .









وأوضحت النقابة ان علي الاطباء الفائزين سرعة التوجه الي قسم القروض بالنقابة العامة لبدء إجراءات الحصول علي القرض اعتبارا من يوم الاحد القادم من الساعة 9 صباحا وحتي 2 بعد الظهر وذلك بحد اقصي يوم 23 ابريل الجاري ، وفي حالة عدم التقدم حتي ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الاطباء الاحتياطيين بأولوية الترتيب.









يذكر ان النقابة العامة للاطباء سبق وان اعلنت عن قرض حسن "بدون فوائد" قيمته 50 الف جنيه لـ 100 طبيب او طبيبة شابة على ان يسدد القرض على 38 شهرا.







