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اقتصاد

رئيس مجلس الإدارة تنازل عن راتبه.. إعمار الإماراتية تخفض رواتب العاملين من 30 إلى 50 %

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:27 م
اعمار
اعمار
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وكالات
خفضت شركة إعمار، أكبر شركة عقارية في الإمارات، رواتب موظفيها بما يتراوح بين 30 و50%، في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت على عائدات الشركات في البلاد، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وبدأت الشركة تطبيق هذا القرار الشهر الجاري على جميع قطاعاتها، وسيستمر حتى إشعار آخر، ووفقا لرسالة من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار إلى موظفي الشركة، نشرت بلومبيرغ تفاصيلها، وتضمن القرار، تخفيض راتب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 100%، وموظفي الإدارات العليا بنسبة 50%، وموظفي الإدارات المتوسطة بنسبة 40%، وصغار الموظفين بنسبة 30%.

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك تخفيض في الأجور لموظفي الدعم الذين يعملون بدوام كامل، فيما سيحصل الموظفون الذين لا يعملون أو في إجازة، على مقابل الإعاشة والرعاية الصحية بالإضافة إلى 15% من راتبهم، وارتفع سهم إعمار اليوم الاثنين، في سوق دبي المالي بنسبة 4.65% ووصل إلى 2.25 درهم.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن إعمار، علقت العمل في مشروعات رئيسية في دبي، وسط تفاقم التباطؤ العقاري في الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا، وواجه القطاع العقاري في دبي صعوبات في العشر سنوات الأخيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وضعف أسعار النفط مما أفرز تخمة في معروض المنازل والمكاتب بالإمارة.

وقالت أربعة مصادر إن إعمار علقت مشروعات في دبي كريك هاربور المخطط له أن يستوعب منازل لعدد 200 ألف شخص، ويعني هذا وقف الأعمال ببرج دبي كريك هاربور الذي يوصف بأنه سيكون أعلى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم حاليا، وكانت إعمار أعلنت الشهر الماضي تعليق بناء برج سكني فاخر في حي راق بدبي وأغلقت عدة فنادق مؤقتا بسبب تأثير الفيروس على السياحة.
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