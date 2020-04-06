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مرأة

الملعقة السحرية.. نصف ملعقة يوميا تحارب الكوليسترول وأمراض القلب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:36 م
شرايين
شرايين
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا لتحسين صحة القلب ويقول الباحثون أن زيت الزيتون ، بالإضافة إلى بعض الزيوت النباتية، أكثر صحة لقلبك من الدهون الحيوانية.

 وفقا لموقع هيلث إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. 

أكد دراسة نشرها الموقع أن  تناول أكثر من 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 بالمائة وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 بالمائة..

أما عن الفوائد الأخرى لتناول زيت الزيتون هو الحفاظ على صحة الأمعاء وإراحة الجهاز الهضمي فهو يساعد  على التخلص من الإمساك والقضاء على مشاكل الهضم بالإضافة إلى أن غناه بمضادات الأكسدة يساعد على محاربة السرطان والكوليسترول أيضا
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