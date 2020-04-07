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اقتصاد

تنفيذ 27 ألف شقة لمحدودى الدخل بحدائق العاصمة فى بدر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:00 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
يقوم جهاز تنمية مدينة بدر بتنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بحدائق العاصمة بمدينة بدر.

وجارى حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة للمشروع بعدد 1124 عمارة بإجمالى  26976 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة.

وأكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر على قيام الشركات العاملة بالمواقع باستكمال الأعمال طبقا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الفورية حفاظًا على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مندور، إن جهاز مدينة بدر لا يدخر جهدا في إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة َولا سيما مشروع الإسكان الاجتماعى، مضيفًا أنه أصدر تكليفات لمسئولى الإدارات المختلفة  بالجهاز بضرورة المتابعة الدورية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت وطبقا لأعلى معايير الكفاء والجودة.
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