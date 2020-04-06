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تعليم

جامعة السويس تنشر 80 % من المناهج عبر الإنترنت

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حسن غنيمة
أعلن الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، ان ٨٠ % من مناهج التعليمية لطلاب ١٤ كلية بالجامعة تم نشرها عبر الموقع الرسمى التى اعلنت الجامعة عنع من خلال صفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلي بعض المواقع الإلكترونية التى تساهم دخول الطلابه على المناهج من خلال القرارات التى اتخذها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للتواصل مع الطلاب فى التعليم عن البعد فى ظل إجراءات تعليق الدراسة بالجامعات كجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى في تصريحات صحفية له ان ١٤ الف طلاب وطالبه يتواصلون حاليا للاطلاع على مناهجهم الالكترونيا وان الجامعة تتواصل يوميا لتسير على الطلابه وتنفيذ قرارات المجلس الاعلى الجامعات ان فى حالة انعقاد دائما لمتابعة موقف فيروس كورونا ونجاح الإجراءات التى اتخذتها الجامعات اتخاذ إجراءات بديله لمواصلة العام الدراسى عن بعد عبر شبكة الانترنت.  

وقال الشرقاوى ان يتلقى تقرير يوميا من عمداء الكليات عبر الإنترنت بموقف المناهج التى تم نشرها الطلابه على مواقع الإلكترونية 

.

الجدير بالذكر أن مجلس الاعلى الجامعات قد اصدر قرار بإجراء امتحانات الجامعات فى ٣٠ مايو المقبل حتى إشعار اخر.
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