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أخبار العالم

السديس: المملكة حرصت على حماية قاصدي الحرمين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:34 م
السديس
السديس
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محمود نوفل
ألقى الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كلمة من على منبر المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. 

ودعا السديس في كلمته إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من  فيروس كورونا، مؤكدا أنه يجب علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره.


وقال الشيخ السديس في كلمة له عقب صلاة العشاء: إن الواجب علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره، ويجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفًا: علينا أن نطيع ونتماسك مع ولاة الأمر، وأن نتمسك بالأمل والتفاؤل؛ لأنها غمة وستنقشع، وعلينا أن نلجأ إلى الله بالدعاء؛ لأنه سلاح عظيم.

وتابع السديس أن المملكة حرصت على حماية قاصدي الحرمين، وأنها ضربت أروع الأمثلة في تطبيق الإجراءات اللاحترازية، مشددًا على أن كلنا مسؤول في التقيد بالإجراءات والبقاء في المنزل.

وأضاف أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس، وهو ما تحقق بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما يجب عدم الإصغاء إلى الشائعات المغرضة والزائفة.
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