السديس: المملكة حرصت على حماية قاصدي الحرمين

ألقى الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كلمة من على منبر المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.





ودعا السديس في كلمته إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يجب علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره.









وقال الشيخ السديس في كلمة له عقب صلاة العشاء: إن الواجب علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره، ويجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفًا: علينا أن نطيع ونتماسك مع ولاة الأمر، وأن نتمسك بالأمل والتفاؤل؛ لأنها غمة وستنقشع، وعلينا أن نلجأ إلى الله بالدعاء؛ لأنه سلاح عظيم.





وتابع السديس أن المملكة حرصت على حماية قاصدي الحرمين، وأنها ضربت أروع الأمثلة في تطبيق الإجراءات اللاحترازية، مشددًا على أن كلنا مسؤول في التقيد بالإجراءات والبقاء في المنزل.



