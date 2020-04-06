بـ 2 مليون.. محافظ أسوان يزف بشرى لأهالى أسوان

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تطورات فيروس كورونا داخل المحافظة، مؤكدا أنه رغم كون أسوان مزار سياحي لكنها لم تتأثر بفيروس كورونا بشكل كبير.





وتابع عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" أنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لسيدة اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 إصابة، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ عزل كامل لعمارات أو إحياء.





وأشار إلى أن عدد العمال المتضررين بلغ 8 آلاف بالإضافة إلى آخرين مسجلين لدى القوى العاملة، لافتا إلى أن جميع الوفود السياحية غادرت المدينة، حيث يتم تعقيم وتطهير البواخر العائمة مع تطبيق قواعد الحجر الصحي على العاملين بها لمدة 14 يوما.





وأكد محافظ أسوان:"جمعنا تبرعات بلغت الـ 2 مليون جنيه ضمن مبادرة «الناس لبعضها»، نستهدف من خلالها دعم كل من تضرر سواء عمالة موسمية أو اى مواطن بالمحافظة، مردفا:"لم نترك متضرر إلا وتم دعمه".



