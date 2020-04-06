AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بـ 2 مليون.. محافظ أسوان يزف بشرى لأهالى أسوان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:36 م
اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،
Advertisements
حمزة شعيب
كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تطورات فيروس كورونا داخل المحافظة، مؤكدا أنه رغم كون أسوان مزار سياحي لكنها لم تتأثر بفيروس كورونا بشكل كبير.

وتابع عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" أنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لسيدة اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 إصابة، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ عزل كامل لعمارات أو إحياء.

وأشار إلى أن عدد العمال المتضررين بلغ 8 آلاف بالإضافة إلى آخرين مسجلين لدى القوى العاملة، لافتا إلى أن جميع الوفود السياحية غادرت المدينة، حيث يتم تعقيم وتطهير البواخر العائمة مع تطبيق قواعد الحجر الصحي على العاملين بها لمدة 14 يوما.

وأكد محافظ أسوان:"جمعنا تبرعات بلغت الـ  2 مليون جنيه ضمن مبادرة «الناس لبعضها»، نستهدف من خلالها دعم كل من تضرر سواء عمالة موسمية أو اى مواطن بالمحافظة، مردفا:"لم نترك متضرر إلا وتم دعمه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاروا معبدي كوم أمبو وادفو.. صدى البلد يكشف كواليس رحلة باخرة كورونا من أسوان لـ الأقصر

عليها 60 عاملا.. 6 معلومات جديدة عن باخرة مصابي كورونا بأسوان.. صور

تعقيم المرسى وإبعاد البواخر.. إجراء جديد في واقعة باخرة كورونا بـ الأقصر

بعد باخرة كورونا .. أسوان تنفى تعليق الدراسة غدا

رعب وفزع بين الركاب.. كواليس 12 ساعة على باخرة كورونا بالأقصر

تفاصيل ساعات حبس الأنفاس داخل الحجر الصحي لمصابي الباخرة المنكوبة بفيروس كورونا بالأقصر

ترشيحاتنا

ليفربول يرضخ أمام غضب جمهوره ويتراجع عن هذا القرار

أحمد موسى: تميم وأردوغان قررا التخلي عن عناصر الإرهابية بسبب كورونا

السيسي يطالب ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و 100 ألف لسكان المناطق غير الآمنة

شاهد.. رسالة سمير صبري لمتابعيه من داخل الحجر الصحي

السيسي: منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر

تعرف على أمنية الرسول التي تحققت بعد 17 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة