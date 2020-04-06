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منوعات

طيب يحذر من ارتداء القفازات الطبية لهذا السبب .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

نشر طبيب بريطاني فيديو استرشاديا يحذر فيه الناس من ارتداء القفازات الطبية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.


وشارك الدكتور كاران راج ، وهو جراح ، مقطعًا على TikTok يشرح لماذا من الأفضل الاستمرار في غسل يديك بانتظام لوقف انتشار المرض، بدلا من ارتداء القفازات الطبية.


تتوافق تعليقات الطبيب  مع التوجيهات الطبية في بريطانيا، التي تنص على أن عناصر مثل أقنعة الوجه والقفازات تلعب دورًا مهمًا جدًا في البيئة السريرية، ولكن هناك القليل من الأدلة المنتشرة على أنها مفيدة لأفراد الجمهور.


في الفيديو ، الذي تمت مشاركته مع 85.900 متابع للدكتور راج  ، يقول الطبيب: "سأشرح لماذا لا تحتاج إلى ارتداء قفازات عند الخروج"، في حين كان يشير إلى قفاز مطاطي أزرق الذي يرتديه بيده".


ويوضح قائلًا " القفاز الذي يرتديه الشخص العادي يقوم بلمس الأشياء طوال الوقت دون تغييره، لذا تتراكم الجراثيم فيه ويمكن أن تسبب له الإصابة بالأمراض".


ويضيف "  تذكر أنه باستخدام هذه القفازات نفسها سوف تلمس عجلة القيادة الخاصة بك، قد تلمس يدك عن طريق الخطأ، وتنقل الجراثيم إلى نفسك"، متابعًا " " عند تغيير القفازات ، قد تلمس القفاز نفسه بالفعل وتصاب بأي عدوى".


وفي النهاية نصح الطبيب بالاكتفاء بغسل اليدين بشكل جدي ومستمر أفضل من ارتداء القفازات.


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