من المسئول عنها .. خالد بيومي يهاجم بشدة رابطة اللاعبين المحترفين

أكد خالد بيومي، المحلل الرياضي، أن روابط اللاعبين المحترفين في العالم لها دور فعال باستثناء جمعية اللاعبين المحترفين المصريين التي تحصل على أموال من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فقط.





ونشر خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل روابط اللاعبين المحترفين في العالم دورها فعال ومؤثر في الوقت الحالي، إلا رابطة اللاعبين المحترفين المصريين".





وتابع: "رابطة المحترفين المصريين تأخذ فلوس من الفيفا فقط لا غير، يا جماعة هو مين المسؤول عنها لا حس ولا خبر، فيه فارق بين روابط الأندية وروابط اللاعبين، مفيش علاقة بينهم علشان نكون فاهمين".





يُذكر أن جمعية اللاعبين المحترفين المصريين يترأسها مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.





وتوقف نشاط الرياضة في مصر خلال الفترة الجارية، في إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا.



