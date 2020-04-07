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بين الناس

ازدحام أمام بنك بالمهندسين لإنهاء إجراءت صرف إعانة الـ500 جنيه..صور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد عادل ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس العمالة غير المنتظمة أمام أحد البنوك بسور نادى الزمالك بحى المهندسين، وذلك من أجل إنهاء الإجراءت الخاصة بصرف المنحة الحكومية 500 جنيه المقررة من الحكومة المصرية كإعانة شهرية للعمالة غير المنتظمة نظرًا لظروف توقفهم عن العمل، بسبب الإجراءت الوقائية التى فرضت مؤخرا ومنها حظر التجول، من أجل عدم انتقال فيروس كورورنا بين المواطنين.

وأشار إلى أن ذلك التكدس يعد مخالفة لكل تعليمات الوقاية الطبية التى تعمل على عدم انتقال فيروس كورونا بين المواطنين.

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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