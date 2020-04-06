جهاز حماية المستهلك بأسوان ينظم حملات تفتيشية على الصيدليات .. صور





ونجح الجهاز فى رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر ، بجانب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية " كممات وقفزات طبية" ، بالإضافة إلى مواد تطهير 200 لتر من الكحل الإيثيلى و 50 زجاجة كولونيا مجهولة المصدر أيضًا .





كما أعلن الجهاز أنه سوف يقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الأيام القادمة لتكثيف النشاط الرقابى على الأسواق والصيدليات فى جميع أحياء ومدن ومراكز محافظة أسوان.





ويسعد الجهاز بتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من خلال الموقع الالكترونى للجهاز ، وأيضًا من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 او من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.





ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف لآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك .





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نظم جهاز حماية المستهلك بأسوان حملة للتفتيش الميدانى على الصيدليات داخل مركز ومدينة دراو ، وأيضًا مركز ومدينة كومأمبو وذلك برئاسة صالح فنجرى الصغير وعضوية كلًا من صلاح زكريا حسين رمضان وحسن إسماعيل ، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى بمركز دراو دكتورة تهانى محمد صالح، وعضوية كلًا من دكتور أحمد محمد المهدى ودكتور كورولس وجهيه.