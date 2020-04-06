فى 30 ثانية فقط .. حضرى أسرع كيك ولن تصدقي الطعم

امزج الزبدة والشوكولاتة معًا ، ثم ضعها في الميكروويف لمدة 30 ثانية. أضف البيض والسكر والفانيليا.

في وعاء منفصل ، امزجى الدقيق مع البيكنج باودر والكاكاو. امزج الخليط وأضيفيهم إلى الخليط السابق



تصب المكونات في نصف كوب توجد به قطع البسكويت المهروسة



ثم أضيفى الخليط وتغطى الكيك يُغطى بالمارشملو وتوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين.