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مرأة

فى 30 ثانية فقط .. حضرى أسرع كيك ولن تصدقي الطعم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:12 م
كيكة
كيكة
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لمياء الياسين

هل تبحثيين عن حلويات سريعة تقدمينها لأسرتك خلال فترة الحجر المنزلى، يمكنك تجربة كيك الشيكولاته فى المج ومذاقها اللذيذ إليك مكوناتها وطريقة تحضيرها يقدمها موقع برايت سايد


سوف تحتاج:

  • 2-3 ملاعق كبيرة من قطع البسكويت المطحونة
  • 3 1/2 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة
  • 2 ملاعق طعام من السكر
  • 1 بيضة
  • 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا
  • 1/4 كوب دقيق
  • 2 ملاعق طعام من مسحوق الكاكاو
  • 1/8 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
  • قليل من الملح
  • شوكولاته مطحونة

كيفية صنع الكيك:

امزج الزبدة والشوكولاتة معًا ، ثم ضعها في الميكروويف لمدة 30 ثانية. أضف البيض والسكر والفانيليا.

 في وعاء منفصل ، امزجى الدقيق مع البيكنج باودر والكاكاو. امزج الخليط وأضيفيهم إلى الخليط السابق

 تصب المكونات في نصف كوب توجد به قطع البسكويت المهروسة

ثم أضيفى  الخليط وتغطى الكيك يُغطى بالمارشملو وتوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين.



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