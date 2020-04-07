أهالى قرية البصرة بأسيوط يشكون تغير خواص المياه

شكا المواطن أحمد الصالحين المقيم فى قرية بصرة مركز الفتح فى محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تغير خواص المياه ممثلة فى لون المياه، والرائحة الكريهة الصادرة منها.





لافتا إلى أنه تقدم بشكوى عبر الخط الساخن لشركة المياه يطلب فيها فحص المياه بوحدته السكنية ولكن لم يتم الاستجابة .

للتواصل مع الشاكى

01001576949

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360